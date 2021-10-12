شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأردنى يعرب عن تقديره للجامعة العربية لاحتفالها بمئوية بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، عن تقديره الكبير لجامعة الدول العربية، وأمينها العام أحمد أبو الغيط لتنظيم الاحتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية.

وأضاف العضايلة، خلال كلمته أمام احتفالية الجامعة العربية بمناسبة مرور 100 عام على تاسيس بلاده، أن الاحتفالية تأتي في رحاب الصرح العربي، ليكون شاهدا على احتفاء العرب بذكرى تاسيس الأردن داخل "بيت العرب".

وأشار إلى طبيعة الاحتفال الذى شهد مشاركة واسعة من الشباب، لتكون الجامعة العربية هى أول مكان يحتفل بالأردن وشبابه خارج البلاد، مشيدا بدور بلاده الداعم لاشقائها العرب، وعلى رأسهم فلسطين، مشيرا إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في مدينة القدس، لتصبح تلك الوصاية ضمانة مهمة لحمايتها.

واعتبر أن ملوك الأردن حرصوا على الاستثمار في الإنسان الأردني، كما أنهم اهتموا بتعزيز الهويتين العربية الأردنية لتصبح واقعا مهما في مختلف مناحي الحياة بالاردن.