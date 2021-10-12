شكرا لقرائتكم خبر عن "وتستمر المسيرة".. الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة مئوية الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، احتفالية تنظمها جامعة الدول العربية، بمناسبة مئوية دولة الأردن، تحت شعار "وتستمر المسيرة"، وذلك بمقر الأمانة العامة.

يشارك في الاحتفالية السفير الأردنى بالقاهرة أمجد العضايلة، وعدد من الوفود العربية، وذلك فى إطار التأكيد على الدور الهام الذى تلعبه عمان فى محيطها العربي والإقليمي.

وتشهد الاحتفالية إلقاء الضوء على العديد من الأبعاد، في الحياة الأردنية، منذ تأسيسها، عبر عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية، والتي تتناول الحياة السياسية والحركة الرياضية والجانب الثقافي بالإضافة إلى الدبلوماسية والدور الدولى الذى تلعبه الأردن خلال 100 عام.

كما ستشهد الاحتفالية تقديم أوراق عمل الشباب الأردنى في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية.