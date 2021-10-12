الكويت - هبة التوبجي -

يستضيف المنتخب السعودي مساء اليوم المنتخب الصيني ضمن المباريات المؤهله لكاس العالم عن قارة آسيا ، فيما يُلعب نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة بين السعودية والأردن ، وفيما يلي أهم مباريات الثلاثاء 12 اكتوبر :