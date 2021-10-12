- 1/2
- 2/2
الكويت - هبة التوبجي -
يستضيف المنتخب السعودي مساء اليوم المنتخب الصيني ضمن المباريات المؤهله لكاس العالم عن قارة آسيا ، فيما يُلعب نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة بين السعودية والأردن ، وفيما يلي أهم مباريات الثلاثاء 12 اكتوبر :
|تصفيات أوروبا للمونديال
|21:45
|البرتغال
|X
|لوكسمبورغ
|21:45
|السويد
|X
|اليونان
|21:45
|الدنمارك
|X
|النمسا
|21:45
|إنجلترا
|X
|المجر
|تصفيات آسيا للمونديال
|13:14
|اليابان
|X
|أستراليا
|19:00
|سوريا
|X
|لبنان
|19:00
|عمان
|X
|فيتنام
|19:45
|الإمارات
|X
|العراق
|20:00
|السعودية
|X
|الصين
|تصفيات أفريقيا للمونديال
|19:00
|النيجر
|X
|الجزائر
|22:00
|غينيا
|X
|المغرب
|نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة
|17:30
|الأردن
|X
|السعودية