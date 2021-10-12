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أهم مباريات الثلاثاء 12 اكتوبر

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي -  

يستضيف المنتخب  السعودي مساء اليوم المنتخب الصيني ضمن المباريات المؤهله لكاس العالم عن قارة آسيا ، فيما يُلعب نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة بين والأردن ، وفيما يلي أهم مباريات الثلاثاء 12 اكتوبر :

 

تصفيات أوروبا للمونديال
21:45 البرتغال X لوكسمبورغ
21:45 السويد X اليونان
21:45 الدنمارك X النمسا
21:45 إنجلترا X المجر
تصفيات آسيا للمونديال 
13:14 اليابان X أستراليا
19:00 سوريا X لبنان
19:00 عمان X فيتنام
19:45 الإمارات X العراق
20:00 السعودية X الصين
تصفيات أفريقيا للمونديال 
19:00 النيجر X الجزائر
22:00 غينيا X المغرب
نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة 
17:30 الأردن X السعودية
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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