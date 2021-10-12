تعرف على حالة الطقس في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بمصر، إن التقلبات التي شهدتها مصر، الإثنين، هي ظواهر طبيعية يشهدها فصل الخريف.



وأضاف شاهين، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك توقعات بسقوط أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد ومناطق من القاهرة، الثلاثاء، مشيراً إلي أن الساعات القليلة المقبلة ستكون فرص الأمطار موجودة.

وكشف آخر التوقعات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أنه يشهد طقس الثلاثاء، استمرارا في الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وأن تشهد البلاد أمطار خفيفة لمتوسطة مع برق ورعد في سماء القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الثلاثاء، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

شهدت مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري المصرية، مساء الإثنين، موجة من تقلبات الطقس شملت البرق والرعد والأمطار ضمن موجة التغير المفاجئ في الأرصاد الجوية التي تمر بها البلاد حاليًا، في فصل الخريف.