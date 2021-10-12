ما الفرق بين كاميرا هاتف آيفو 13 الجديد وإصدار آيفون 12 برو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "دكسو مارك" عن تقييمها لكاميرا هاتف آيفو 13 الجديد، مقارنة مع إصدار آيفون 12 برو.



وذلك بعد شهر من كشفها لتقييمها لكاميرا إصدار 13 برو، الذي تغلب على كاميران 12 برو من نفس المرتبة ضمن إصدارات آيفون السابقة.

ووفق موقع "إنديا توداي"، الإصدر الإفتتاحي آيفون 13 نجحت كاميراته أيضا في التغلب على إصدار آيفون 12 برو، الذي يعتبر من الإصدارات المتقدمة ضمن الجيل السابق.

وأوضحت "دكسو مارك"، أن النتيجة تتضمن “درجة صورة 138″ لهاتف آيفون 13، وهي أفضل بنقطة واحدة من آيفون 12 برو، و”درجة فيديو 117″، وكلاهما أعلى من 12 برو.

في حين، حصل هافت آيفون 13 على درجة تقييم جيدة لخاصية التقريب Zoom قدرها 55 نقطة فقط.

وتأتي كاميرا هاتف آيفون 13 الجديد مع العديد من التحسينات مقارنة بجيل العام الماضي، إذ تستخدم الوحدة الأساسية الجديدة للكاميرا نفس حجم المستشعر مثل بهاتف آيفون 12 برو ماكس، الأفضل في العام الماضي وهناك الآن تركيز تلقائي ثنائي البكسل بدلاً من PDAF.

وفي كاميرا آيفون 13 يتم توجيه الضوء من خلال عدسة بفتحة f / 1.6 ونظام تثبيت تحويل المستشعر يحافظ على ثبات الأشياء، والوحدة الأساسية مصحوبة بكاميرا واسعة تتميز بنفس المواصفات الفنية الموجودة في جيل آيفون 12.

وجاء في تقرير "دكسو مارك" الذي نقله الموقع، أشاد بحق كاميرا أيفون 13، وذكر أنها تلتقط الصور بشكل عام بألوان جميلة وتوازن اللون الأبيض، ولون البشرة اللطيف في معظم ظروف الإضاءة، والتركيز التلقائي السريع والدقيق والقابل للتكرار، والتركيز التلقائي الدقيق والسلس للفيديو.

وحاليا، يحتل كل من آيفون 13 وآيفون 13 mini المرتبة العاشرة في تصنيف الهواتف الذكية العالمي مع جهاز iPhone 12 Pro Max.