شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل مهلة الـ45 يوماً من برلمان لبنان لحكومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى مهلة مدتها 45 يوما للحكومة الجديدة كى تثبت نجاحها فى ملفين مهمين بالنسبة للبنان وهما المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وأزمة الكهرباء.وفق موقع لبنان 24.

وقال "مع بداية ديسمبر يصبح البرلمان شبه معطل؛ أولاً بسبب الأعياد، وثانياً بسبب قرب موعد الانتخابات، واتجاه النواب نحو حملاتهم الانتخابية وخلال هذه الفترة، لا بد للحكومة من أن تكون قد أنهت النقاش مع صندوق النقد الدولي، أو على الأقل خطت خطوات عملية في هذا الاتجاه، وثانياً حل مشكلة الكهرباء، وإلا فإنها ستكون قد فشلت".

قد يكون من المبكر أن نطلب من الحكومة، ولم يمضِ على وجودها في السلطة سوى اسابيع قليلة، أن تنجز وبسرعة قياسية ما عجز عنه الآخرون طيلة سنوات، خاصة أن ملف الطاقة والكهرباء شديد التعقيد ولا يمكن أن تتحمل وزارة الطاقة وحدها، مسؤولية حل ملف الكهرباء شائك كهذا فهى تحتاج إلى خطّة متكاملة وفق أولويات "لوحة القيادة"، فإن كل ملف عالق، بدءا بملف المحروقات وغيره من الملفات الكثيرة، يحتاج إلى الكثير من العمل، من الداخل وبمساعدة من الخارج.