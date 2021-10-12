شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محامي «خالد الدوسري» يوضح آخر مستجدات القضية وحقيقة إصابته بـ«الانفصام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن سعود بن قويد، محامي المعتقل السعودي في السجون الأمريكية خالد الدوسري، آخر مستجدات القضية القائمة وحالة الدوسري المرضية.

وأكد “بن قويد” أن “الدوسري” لم يوفق منذ البداية في اختيار فريق للدفاع عنه من المحامين الأمريكيين. وأضاف في تصريحات لقناة «روتانا» أنّه يتمنى تشكيل فريق آخر بإشراف مباشر من عائلته، خاصة وأنّه في الوقت الحالي من دون فريق دفاع.

وكشف عن إصابة الدوسري بانفصام في الشخصية، مؤكدًا أنه قد يُملى عليه بعض الكلمات لكي يقولها دون دراية منه بمدى صحتها بسبب حالته المرضية، مطالبًا بألا يتم نشر أي مقاطع صوتية للدوسري قبل عرضها على عائلته للتعرف على شخصيته. وشدد على أن إثبات الحالة الصحية للدوسري ستدعم موقفه بالقضية، لافتا إلى وجود تقارير طبية أمريكية تثبت ذلك.

يُذْكَر، أن الدوسري طالب جامعي مبتعث عام 2008 م إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تكساس، واعتُقل في يوم 28 فبراير 2011م؛ بزعم صناعة مواد كيميائية متفجرة، ثمَّ قُلِّصت التهمة إلى تهمة واحدة وهي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد.