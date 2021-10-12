شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعاقب منشأة اشترطت جنسية محددة في التوظيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عاقبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منشأة طلبت جنسية محددة للتوظيف.

وقال سعد آل حماد المتحدث الرسمي للوزارة، عبر “تويتر”: «فرق الرقابة الميدانية التابعة للوازرة تقف على إحدى المنشآت بعد نشرها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن اشتراط جنسية محددة في طلب التوظيف».

وتابع: «بعد التحقق من الأمر تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة بناءً على الفقره 43 من جدول المخالفات والعقوبات المقابلة له».