«الموارد البشرية» تعاقب منشأة اشترطت جنسية محددة في التوظيف

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عاقبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منشأة طلبت جنسية محددة للتوظيف.
وقال سعد آل حماد المتحدث الرسمي للوزارة، عبر “تويتر”: «فرق الرقابة الميدانية التابعة للوازرة تقف على إحدى المنشآت بعد نشرها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن اشتراط جنسية محددة في طلب التوظيف».
وتابع: «بعد التحقق من الأمر تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة بناءً على الفقره 43 من جدول المخالفات والعقوبات المقابلة له».
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