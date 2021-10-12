شكرا لقرائتكم خبر عن مختص بشؤون المستهلك: 80% من منتجات القهوة مخالفة للاشتراطات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر عبدالعزيز الخضيري، المهتم بشؤون المستهلك، من أن 80% من منتجات القهوة مخالفة للاشتراطات، مشيرا إلى أن أفضل من يعرف أساليب الغش هم الموجودون في السوق.
وقال الخضيري عبر برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا”: “إن أفضل من يعرف أساليب الغش هم الموجودون في السوق وعلى الجهات الحكومية أن تستعين بالتجار الثقة”.
وأضاف: «أناشد وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء مخاطبة الدول التي نستورد منها بضرورة اعتماد البن وتصنيفه قبل توريده إلينا».
وتابع قائلاً: «التاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة، والغش التجاري على مستوى العالم موجود، ولا يمكن لأي دولة منعه نهائيًا».
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