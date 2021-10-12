شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الدفاع» للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن تغيير الرقم الموحد الخاص باستفسارات المواطنين والمواطنات الراغبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية إلى الرقم المجاني (8003030070).

وكانت وزارة الدفاع، قد أعلنت أمس الاثنين فتح باب القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية الوطنية من رتبة جندي إلى رقيب.

وبحسب بيان الوزارة، فإن التسجيل يبدأ من تاريخ 18/3/1443، داعية الراغبين لزيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات القبول والتقديم عبر الرابط (هنا).