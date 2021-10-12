شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. تسجيل 12 إصابة جديدة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم بأنه تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، وذلك مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محليا.. ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.

وحتى يوم أمس سجل البر الرئيسي الصيني 96435 حالة إصابة مؤكدة ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.