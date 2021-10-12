كل ما تريد معرفته حول حساسية البيض لدى الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن تناول البيض يسبب استجابات تحسسية لدى بعض الأطفال،



وأشارت إلى أن الأعراض تتمثل في الطفح الجلدي والحكة وتورم الوجه واحمراره وصعوبات البلع ومشاكل الهضم كالمغص والإسهال والغثيان والقيء والانتفاخ.

وأضافت الجمعية أنه في الحالات الشديدة يعاني الطفل من مشاكل بالدورة الدموية وصعوبات تنفس، فيما يعرف بالصدمة التحسسية، التي تشكل خطرا على الحياة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من إصابة الطفل بالحساسية تجاه البيض، وذلك عن طريق اختبار الدم والاختبارات الجلدية.

وأشارت الجمعية إلى أن العلاج الفعال الوحيد للحساسية تجاه البيض هو الاستغناء التام عن البيض والمنتجات المحتوية عليه، مؤكدة على ضرورة استشارة أخصائي تغذية لإيجاد بدائل صحية لمحتويات البيض المهمة، وذلك لتجنب إصابة الطفل بسوء التغذية.