شركة "كافيار" تطلق نسخة ذهبية من بلاي ستيشن 5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

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أطلقت شركة كافيار الإصدار الخاص Prime Gold Edition من جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5، والذي يزدان بذهب عيار 18.



أطلقت شركة كافيار الإصدار الخاص Prime Gold Edition من جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5، والذي يزدان بذهب عيار 18 مع وحدة التحكم Next Gen نظير سعر يبلغ 307 ألف و200 يورو.

وأعلنت الشركة الروسية أن جوانب جهاز الألعاب تأتي بنمط زخرفي فائق الروعة مع بعض التفاصيل الذهبية الأخرى مثل الحامل وشعار شركة كافيار.

ويقتصر إنتاج الإصدار الذهبي Prime Gold Edition الجديد من جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 يقتصر على 5 نسخ فقط.

وتأتي وحدة التحكم بالألعاب من سوني PlayStation 5 Gold، باللون الذهب الأصفر الخالص عيار 18 قيراطًا مع أنماط زخرفية، كما قامت كافيار بتغطية وحدة التحكم DualSense، بطبقة من جلد التمساح الأصلي، تم تصنيع علبة الجهاز من الذهب القاعدة عبارة عن حامل من خشب الأبنوس الطبيعي، والعصي التناظرية مصنوعة من الذهب.

مجموعة منتجات من الذهب الخالص

وكانت شركة كافيار Caviar الروسية، قد كشفت في الثامن من أكتوبر الجاري عن مجموعة جديدة من المنتجات الذكية الفاخرة، والتي تأتي مصنوعة من الذهب الخالص أو مطلية بالذهب ، وتضم أحدث إصدارات الأجهزة الرائدة لعام 2021، من بينها أجهزة PlayStation 5 من سوني و iPad mini و AirPods Max و iPhone 13 Pro من أبل.

وأطلقت الشركة الروسية على مجموعتها الجديدة اسم"Prime"، وهي متوفرة إما بإصدارات "ذهبية" أو "مطلية بالذهب"، مع وجود فرق أساسي بين الاثنين هو كمية الذهب المستخدمة وأسعارها، وفقا لموقع "gsmarena" التقني.

وزينت كافيار سماعات آبل اللاسلكية AirPods Max Gold أيضا بطبقة من الذهب الخالص عيار 18 قيراطا، بالإضافة إلى طبقة من جلد التمساح الأصلي لوسادات الأذن، وسيتم سيتم تصنيع 9 وحدات فقط من هذا الإصدار مقابل سعر 68 ألف دولار (أي ما يعادل 106 ألف جنيه مصري)،.

بينما تبلغ تكلفة النسخة المطلية بالذهب 5910 دولار فقط (أي ما يعادل 92 ألف جنيه مصري)، على أن يتم تصنيع 99 وحدة منها.

وصممت كافيار جهاز أبل اللوحي iPad mini، من الذهب الأصفر الخالص عيار 18 قيراطًا، ويحتوي الجهاز أيضا على أربعة ماسات بحجم 4 ملميتر.

وتم تصنيع 6 وحدات فقط بسعر يبدأ من 84920 دولار (أي ما يعادل 133 ألف جنيه مصري)، بينما تبلغ تكلفة النسخة المطلية بالذهب 6600 دولار (أي ما يعادل 103 جنيه مصري) لنسخة 256 جيجابايت ولكنها لا تزال تقدم الماسات الأربعة، وتأتي في 99 وحدة.

وبالنسبة لطرازات آيفون 13، صممت كافيار إصدارات iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max Gold، بإصدار أعلى من الذهب الخالص الفريد الذي يحتوي على 55 ماسة مضمنة في الخلف ويبدأ سعر هذا الإصدار من 45 ألف دولار (أي ما يعادل 70 ألف جنيه مصري)، بالإضافة إلى وحدات مطلية بالذهب تتوفر مقابل سعر 42380 دولار (أي ما يعادل 66 ألف جنيه مصري) وسيتم تصنيع 9 وحدات منها فقط.

وتعتبر كافيا Caviar شركة فاخرة معروفة بإنتاج إصدارات مخصصة فائقة الجودة من المنتجات الإلكترونية الشهيرة مثل إصدارات أبل وسامسونج الرائدة من الهواتف الذكية، وهي أيضا إحدى الشركات التي تكسر القالب المعتاد للساعات الذهبية والأقراط الذهبية وتقدم أشياء مثل أجهزة الألعاب وسماعات الرأس المصنوعة من الذهب الخالص.