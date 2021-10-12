ما لا تعرفه عن ساعة أبل Apple Watch Series 7

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل عن فتح باب الحجز المسبق لساعة أبل Apple Watch Series 7 غير أن شحن الساعة سيتأخر لنهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر.



وذلك بحسب موقع "تك رادار"، الذي أفاد بأن تقديرات الشحن للطلبات المسبقة لـ Apple Watch Series 7 في تراجع أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر.

ويعود السبب بحسب الموقع لتعقيد آلية حجز الساعة على متجر أبل الإلكتروني.

وأوضح الموقع أن تجربة الطلب المسبق لـ Apple Watch Series 7 مرهقة إلى حد ما، و لم تقدم أبل على وجه أي تفاصيل حول خيارات التكوين والأسعار قبل فتح باب الحجز رسميا مطلع الأسبوع الجاري.

وأعلنت شركة أبل الأمريكية في مؤتمرها السنوي 2021 عن ساعة أبل الذكية Apple Watch Series الجديدة.

وساعة أبل الذكية Apple Watch Series 7 تتوافر بتكلفة تبدأ من 399 دولارا، وتأتي بخمسة ألوان.

وقامت عملاق الهواتف الأمريكية "أبل" الجديد، بتحديث التصميم الخارجي لساعتها الذكية "Apple Watch Series 7 " الجديدة للمرة الأولى منذ 6 أعوام.

وطرحت أبل، الساعة الجديدة، بشاشة أكبر، مزودة بمضادات للتشقق، تعمل ببطارية يعاد شحنها خلال 8 دقائق.

وتتميز ساعة أبل Watch Series 7، بتصميم أكبر جديد، وشاشة Retina جديدة ، وحواف أرق، ومتانة أفضل، وشحن أسرع.

وتمامًا مثل سابقاتها، تتوفر Apple Watch 7 في نسختين - 41 ملم و45 ملم، بزيادة عن 40 و44 ملم في إصدارات Apple Watch السابقة.

وتعد Apple Watch Series 7 بعمر بطارية أفضل حيث تحتوي على خلية بطارية أكبر من سابقتها.

وتحتوي مجموعة شرائح S7 الأسرع أيضًا على إمكانية تحسين النسخ الاحتياطي للبطارية، حيث إنها أكثر كفاءة من مجموعة الشرائح الموجودة في السلسلة 6.

وعلى غرار Apple Watch 6، تأتي Apple Watch 7 مع جميع الأجراس، والصفارات المتعلقة بالصحة والتي تجعلها ساعة ذكية جيدة الاستدارة.

وتأتي Apple Watch Series 7 مزودة بمراقبة تخطيط القلب، ومراقبة النوم ومراقبة تشبع الأكسجين، جنبًا إلى جنب مع اكتشاف غسل اليدين والتذكيرات المفيدة، هذه الميزات كلها فوائد صحية رائعة تأتي مع Apple Watch.