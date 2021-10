دولارات في مستوعبات النفايات ببيروت... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت الصورة والمقطع المصور كمية كبيرة من الأوراق المالية من فئة الدولار الأمريكي، ما تسبب بتساؤلات عند الكثيرين حول مصدر الأموال وهدف استعمالها وطريقة التخلص منها.

وفي السياق ذاته، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في تغريدةٍ على حسابها عبر "تويتر": "تتداول مواقع التواصل صورة لدولارات مرمية في مستوعب للنفايات في سن الفيل على أنها مزيفة بهدف ترويجها".

وأضاف البيان: "بنتيجة التحقيق في فصيلة سن الفيل تبين أنها مخصصة للتصوير ومدوّن عليها عبارة "for filming not for trade" وقد بلغ عددها 3889 ورقة من فئة الـ100$، التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".