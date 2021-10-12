لا غنى عنها... مروحيات قاعدة حميميم تكافح حرائق غابات سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Munzer Saeed
ولا يمكن أن تكون المروحية التي تهب لمساعدة عناصر من الدفاع المدني على إخماد الحريق بلا حماية. ولهذا تنطلق معها مروحية أخرى محمّلة بأسلحتها من أجل توفير الحماية للمروحية التي لا تحمل إلا جهاز صب المياه والتي يتعين عليها أن تطير إلى حوض مائي لأخذ المياه اللازمة لإخماد الحريق. ويمكن أن تكون المياه مالحة أوعذبة. وفي كل الأحوال يجب أن يكون مكان أخذ المياه خاليا من الناس والزوارق.
وتشق المروحية طريقها إلى الحوض المائي وموقع الحريق في الهواء المخلخل الذي يسبب لها متاعب خطيرة أخطرها انخفاض قوة المحرك.
وتم إخماد الحريق بعد أن ألقت المروحية حوالي 10 أطنان من المياه على موقعه.