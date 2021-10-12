شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة وسحب بالسعودية وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، فى السطور التالية:-

السعودية

توقعت إدارة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، ظهور تشكيلا من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية. وأوضح أن الرياح السطحية تكون غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة. وبخصوص ارتفاع الموج فهو من متر الى متر ونصف، أما حالة البحر فهي خفيف إلى متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا وتظهر بعض السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والثاني عند الساعة 07:17 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والثاني عند الساعة 23:52 .

البحرين