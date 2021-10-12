شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوب يستقطب أطفال المملكة.. يقضون 37.4% من الوقت على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بدايتها، في إقبال الأطفال على الأجهزة الذكية لأغراض متعددة يأتي الترفيه في مقدمتها.

دراسة بحثية جديدة كشفت عن المحتوى الذي استقطب اهتمام الأطفال خلال صيف العام الجاري، وتمثلت الأنشطة الرئيسة التي حظيت باهتمام الأطفال، في مقاطع الفيديو.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن الأطفال في المملكة، يقضون 37.4 % من أوقاتهم على منصة يوتيوب من جملة أوقاتهم على شبكة الإنترنت.

وفي نتائج الدراسة، فإن تطبيق تيك توك استطاع التفوق على تطبيق واتساب من حيث الوقت المقضي من قبل الأطفال.

وطالب الخبراء بضرورة أهمية تمتع الأطفال بتجربة إيجابية وآمنة على الإنترنت، ويوصون باتباع تدابير أمنية لحمايتهم.

وجاءت حزمة إرشادات الخبراء كالآتي:

1-مشاركة الأبناء وتصفح الإنترنت معهم، للتعرف على الأماكن التي يقضون فيها أوقاتهم.

2- معرفة أفضل السبل للحفاظ على سلامتهم.

3- وضع في الحسبان تنزيل تطبيقات الرقابة الأبوية ومناقشة هذا الأمر مع الأطفال.

4- قضاء مزيد من الوقت في التواصل مع الأطفال حول إجراءات الأمن عبر الإنترنت.

5- توصية الأطفال بعدم نشر أي معلومات خاصة على الإنترنت تحت أي ظرف.