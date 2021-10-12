شكرا لقرائتكم خبر عن احذر موت الفجأة.. والنجاة في هذا الشيء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، حيث يجب على الإنسان التنبه لهذا الأمر، وذلك بسرعة التوبة والرجوع إلى الله.

وقال الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى: إنه يجب على الإنسان التنبه لموت الفجأة، الذي هو علامة من علامات آخر الزمان، فالإنسان يكون في عافية وفي قوة وفي شباب، ثم يموت فجأة بحادث سيارة أو سكتة قلبية غيرها.

وطالب الفوزان بضرورة سرعة التوبة والرجوع إلى الله، فيوم القيامة توجد موازين، “فمن ثقلت حسناته فأولئك هم المفلحون”.. “ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون في جهنم خالدون” خسروا أنفسهم وليس أموالهم.