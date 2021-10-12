خاصية جديدة من تطبيق واتساب.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة على الشأن التقني عن عمل تطبيق واتساب على تطوير خاصية جديدة ستحسن من خدمة الرسائل الصوتية.



وبحسب مدونة wabetainfo الموثوقة في عالم التقنيات، واتساب سيطرح خيار الإيقاف المؤقت أثناء عملية تسجيل بريد صوتي، وهي الميزة التي لم يسبق أن توافرت في تطبيقات بارزة مثل فيسبوك و أنستقرام تقدم خدمة الرسائل الصوتية أيضا.

وهذه الخاصية تتيح للمستخدم، الإيقاف المؤقت أثناء التسجيل، ثم العودة لاستكمال التسجيل من جديد دون الحاجة لتسجيل رسالة صوتية من البداية.

وهذه الميزة قيد التطوير حاليًا وهي غير مُتاحة لمختبري الإصدار التجريبي الجديد لواتساب حتى الآن، على الرغم من ذلك، تمكنت المدونة من معاينتها.

ونشرت المدونة مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، يستعرض كيفية عمل هذه الخاصية الجديدة، ويوضح أنه يمكن الضغط على تشغيل/إيقاف مؤقت، وبدء/إيقاف التسجيل، والقدرة على إرسالها، و في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو الاستماع إلى رسالتك الصوتية قبل إرسالها.

في سياق آخر وبعد تعطل خدماتها على مستوى العالم، طالبت شركة "واتساب" المستخدمين بالصبر حتى حل المشكلة التي يواجهها التطبيق.

وتعطلت مجموعة تطبيقات تابعة لشركة فيسبوك، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة أنستقرام وتطبيق المراسلة واتساب، لدى عشرات الألوف من المستخدمين، بحسب موقع تتبع انقطاع الخدمات داون ديتكتور دوت كوم.

وطالبت شركة "واتساب" المستخدمين بالصبر حتى حل المشكلة التي يواجهها التطبيق.

وقالت الشركة في تغريدة لها على "تويتر": ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتساب في الوقت الحالي".

وأضافت الشركة: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن.. شكرا لصبرك".

وتعرض موقع "فيسبوك" وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الاثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.

وشملت الأعطال منصات "فيسبوك" و"أنستقرام " و"فيسبوك ماسنجر" و"واتساب".

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك"، مؤكدا على أن "المشكلة شاملة وعالمية".