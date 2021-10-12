توصية من منظمة "الصحة العالمية" بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لضعاف المناعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت لجنة من الخبراء الدوليين إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يجب أن يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19".



وذكر الخبراء في جنيف أمس الاثنين إن هذا سيضمن حمايتهم من الإصابة مثل الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة سليم والذين تلقوا جرعتين.

والخبراء هم أعضاء في المجموعة الاستشارية المستقلة المعنية بالتحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وقالوا إنه يتعين إعطاء الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من التطعيم الأولي.

وفي ألمانيا، توصي اللجنة الدائمة للتطعيم أيضا بإعطاء جرعة معززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأكد فريق المجموعة الاستشارية المستقلة المعنية بالتحصين أن توصيتهم لا تتعلق بإعطاء جرعة ثالثة لعامة السكان، بل دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات التي لديها الكثير من اللقاحات إلى الامتناع عن تقديم مثل هذه العروض.

وينبغي لها بدلا من ذلك أن تعطي جرعاتها للبلدان التي لا تملك حتى الآن ما يكفي من اللقاح لحماية من هم في أمّس الحاجة إليه.

وفي حوالي 50 دولة، ولا سيما في أفريقيا، تم تطعيم أقل من 10% من الأشخاص ضد فيروس كورونا.