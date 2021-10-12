شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى يتسلم دعوة للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعوة رسمية من بريطانيا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي، الذي سيعقد في مدينة جلاسكو البريطانية يومي 1 و2 من شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي لسفير بريطانيا في لبنان ايان كولارد بالسراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفى سياق أخر، وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي دعوة لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لزيارة لبنان، مؤكد أن الكاظمي سيوفد وفدا وزاريا إلى لبنان للبحث في الملفات المشتركة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ميقاتي بنظيره العراقي هنأه فيه بنجاح الانتخابات التشريعية بالعراق.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة.