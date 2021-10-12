شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية اليمن وصربيا يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق بن مبارك - في العاصمة الصربية بلجراد على هامش مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس حركة عدم الانحياز - إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء عليها وتطويرها والاستفادة من الخبرات الفنية لصربيا في المجالات الحيوية.



كما وضع الوزير بن مبارك، نظيره الصربي في صورة أخر التطورات التي تشهدها اليمن، داعيا إلى الحد من معاناة بلاده.



وأكد الجانبان، الحاجة الملحة لوضع حد لمعاناة اليمنيين وإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع بالوسائل السلمية كون الحروب لا تولد إلا الدمار والمآسي، واتفقا على متابعة تجديد التعاون الثقافي والمنح الدراسية لليمن ودعم اليمن بلقاحات ضد (كوفيد-19).



من جهته، أكد الوزير الصربي، دعم بلاده لليمن ووحدته وسيادته وسلامته الإقليمية.