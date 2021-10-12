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بالارقام.. ارتفاع الطلب العالمي على الكاكاو

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. ارتفاع الطلب العالمي على الكاكاو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

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أظهرت بيانات سوق الكاكاو العالمية تعافي الاستهلاك العالمي للشيكولاتة، مع تخفيف القيود على حركة السفر بين دول العالم.

 

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن جزءا كبيرا من مبيعات الشيكولاتة في العالم تعتمد على قطاع السفر، والإقبال الكثيف على شراء منتجات الشيكولاتة من الأسواق الحرة في المطارات.

 

وكانت جائحة قد أوقفت حركة السفر، وبالتالي تراجع الطلب العالمي على الشيكولاتة. وظهرت الآن مؤشرات على تعافي الطلب.

 

وبحسب متوسط تقديرات المحللين، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن تصنيع حبوب الكاكاو في أمريكا الشمالية خلال الربع الثالث من العام الحالي زادت بنسبة 6ر6% في حين زادت في أوروبا بنسبة 8ر5% وفي آسيا بنسبة 5ر5%. وفي حال التحقق من هذه الأرقام رسميا، فإنها تشير إلى استمرار نمو استهلاك الكاكاو للربع الثاني على التوالي.

 

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكاكاو الأوروبي بياناته ربع السنوية غدا الأربعاء المقبل. كما سيصدر الاتحاد الوطني لمصنعي الحلوى في أمريكا الشمالية بياناته يوم الخميس المقبل، وستصدر البيانات الآسيوية في اليوم التالي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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