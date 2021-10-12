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هل الاستحمام بعد التمارين مباشرة مضر بالصحة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قد تشعر بالحاجة للاستحمام بماء بارد بعد إنهاء التمارين ، وذلك دافع منطقي، لأن المرء يرغب بخفض حرارة جسمه. ولكن، كما اتضح، فهناك وقتاً «أفضل» للاستحمام، ويتمثل بـ 20 دقيقة بعد الانتهاء من جلسة التعرق، وفقا للبيان.

 

ووفقاً لموقع «غود آند ويل» الصحي، قال مدرب الصحة، أرييل بلجريف: «هل سبق أن استحممت بعد التمرين مباشرة؟. وأوضح المدرب، أفضل وقت للاستحمام بعد التمرين، يأتي بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة التعرق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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