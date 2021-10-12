شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة العراقية: مقتل إرهابى فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عن مقتل إرهابي في نينوي.



ونقلت وكالة الأنباء الوطنية العراقية عن رسول قوله ، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من فرقة المشاة السادسة عشرة ضمن قاطع عمليات نينوى وبعملية نوعية استمرت ثلاثة أيام ، وبعد أن تم رصد ثلاثة إرهابيين بالكاميرات الحرارية، تمكنت القوات من محاصرة إرهابي والاشتباك معه وقتله.



وأضاف أن العملية مازالت مستمرة للبحث عن الإرهابيين الآخرين".

