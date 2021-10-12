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القوات المسلحة العراقية: مقتل إرهابى فى نينوى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عن مقتل إرهابي في نينوي.


ونقلت وكالة الأنباء الوطنية العراقية عن رسول قوله ، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من فرقة المشاة السادسة عشرة ضمن قاطع عمليات نينوى وبعملية نوعية استمرت ثلاثة أيام ، وبعد أن تم رصد ثلاثة إرهابيين بالكاميرات الحرارية، تمكنت القوات من محاصرة إرهابي والاشتباك معه وقتله.


وأضاف أن العملية مازالت مستمرة للبحث عن الإرهابيين الآخرين".
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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