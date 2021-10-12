شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يؤكد أهمية الذهاب إلى عملية سياسية لإنهاء الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية الذهاب إلى عملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، محذرًا من عمليات هدم المنازل وطرد الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح وسلوان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس محمود عباس مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، حيث أطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية وضرورة وقف الأعمال العدائية من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وخاصة اقتحامات المسجد الأقصى وعدم احترام الوضع التاريخي للحرم الشريف.

وثمَّن عباس -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- علاقات الصداقة والتعاون القائمة مع البابا والفاتيكان من أجل إرساء قواعد الاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدًا التزام الجانب الفلسطيني بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية وبرعاية الرباعية الدولية وضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة.

وأكد عباس أهمية الحفاظ على الأمن وسيادة القانون، والحفاظ على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، وتعزيز التسامح وحماية الجميع.

بدوره، أكد البابا فرنسيس ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، مشددا على أن هذا هو الطريق الصحيح للسلام".

وعبر البابا فرنسيس عن سعادته باستمرار التواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره رئيس دولة فلسطين، مشيرًا إلى أنه سيواصل الوقوف إلى جانبه وبذل الجهود من أجل تحقيق السلام.