شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: برنامج لتأهيل كوادر «رقمية» لسد احتياجات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن إطلاق برنامج المهارات الرقمية للقطاعات، بهدف دعمها بمجموعة من حزم الدعم التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ويتم من خلال البرنامج تقديم التأهيل المناسب للكوادر البشرية عن طريق برامج تدريبية متنوعة، وحملات توعية متخصصة ومعامل ابتكار، بما يحسن الجودة والأثر في مسيرة التحول الرقمي.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج بقطاع الصناعة والتعدين كأولى القطاعات المستهدفة، بهدف توعية المستفيدين بأهم المهارات المطلوبة لخدمة القطاع، وتحفيز ودعم المستفيدين للحصول على تدريب احترافي متخصص، وبناء شراكات مع القطاع الخاص ترعى تطوير مهارات المستفيدين، وتغذية سوق العمل بالمهارات الرقمية الأكثر طلبًا.

وأوضح وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان، أن البرنامج الذي يعدّ نتاج دراسات مستفيضة لتحديات سابقة عديدة، سيمكّن القطاعات المستهدفة كونها الأكثر أهمية في المرحلة القادمة من النهوض في المجال الرقمي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويستهدف البرنامج وفقًا لـ آل ثنيان، طلاب الجامعات والباحثين عن عمل، ومن هم على رأس العمل من الموظفين، علاوةً على رواد الأعمال، موضحًا أن مستهدفات البرنامج تتمحور حول تدريب 1500 مواطن ومواطنة تدريبًا احترافيًا، و300 متدرب بمعسكرات تدريب، وإقامة 10 لقاءات تقنية، و10 ورش عمل متخصصة، وتنفيذ 10 نماذج أعمال رقمية، والوصول إلى 100 فكرة مبتكرة، بالإضافة إلى إقامة حملات توعوية.

ويُتوقع أن يُسهم البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرة «مهارات المستقبل» التي أطلقتها الوزارة في 14 من فبراير 2020م، في تأسيس لغة موحدة للمهارات الرقمية في القطاعات المستهدفة.