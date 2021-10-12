شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في استقدام العمالة المنزلية بعد ارتفاع الرسوم بشكل كبير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت معدلات استقدام العمالة المنزلية تراجعًا ملحوظًا خلال العام الحالي، وذلك بسبب الارتفاع الكبير برسوم استقدام العمالة.

وانخفض استقدام العمالة المنزلية بنسبة 7.5% خلال العام الحالي بعد 5 سنوات من الزيادة المستمرة، حيث أدى الارتفاع الكبير في رسوم الاستقدام إلى انخفاض العمالة المنزلية من 3,704,641 خلال 2020 إلى 3,446,667 خلال 2021 بخروج حوالي 257.974 عاملا وعاملة.

وشهدت رسوم استقدام العمالة المنزلية منذ بداية العام الحالي ارتفاعا وصل إلى 50% في رسوم الاستقدام إضافة لقيود المنع من السفر التي لا تزال مفروضة على عدد من بلدان الاستقدام ما أدى لرفع قيمة الاستقدام من البلدان المتاحة، وفرض رسوم إضافية على الاستقدام خاصة بالحجر المؤسسي، وفحص كورونا، وخروج عدد كبير من العمالة المنزلية التي لم تتمكن من السفر لبلدانها خلال فترة حظر الطيران، حسب صحيفة الوطن.

تؤكد أحدث البيانات المتعلقة بعدد العمالة المنزلية وجود أزمة في العمالة المنزلية بعد 5 سنوات من الزيادة في أعدادها حيث ارتفع عدد العمالة المنزلية من 2.303.332 في 2016 إلى 2.384.599 في 2017 وبنسبة نمو 3.5 %، ليصل إلى 2.421.103 في 2018 بارتفاع 1.5 %، ويقفز في 2019 إلى 3.109.173 بنمو بلغ 28.4 %، كما ارتفع في 2020 إلى 3.704.641 بنسبة 19.2 %، وفي 2021 انخفض إلى 3.446.667 وبنسبة 7.5 %، ما أدى لبروز سوق سوداء بأسعار خيالية لتأجير العمالة المنزلية بأسعار تصل في الساعة إلى 40 ريالا، وعقود لعامين بمبالغ تصل إلى 75 ألف ريال.

تظهر البيانات أن جميع مهن العمالة المنزلية شهدت خلال العام الحالي انخفاضا في الأعداد باستثناء مديري المنازل، والطباخين والمدرسين الخصوصيين، في حين انخفض عدد أكثر المهن استقداما بانخفاض استقدام الخدم والسائقين، حيث انخفض عدد السائقين خلال العام الحالي بنسبة 7.4 %، بعد أن تقلص عددهم من 1.957.266 إلى 1.821.734، في حين انخفض عدد الخدم وعمال تنظيف المنازل بنسبة 8.2 % من 1.653.057 إلى 1.528.406، كما انخفضت نسبة حراس المنازل والعمائر بنسبة 11.4 % من 29.484 إلى 26.473، ومزارعو المنازل انخفضت نسبتهم 8.1 % من 2.548 إلى 2.357، وخياطو المنازل 5.3 % من 1.470 إلى 1.396، في حين كان أدنى انخفاض في ممرضي المنازل الذين انخفضت نسبتهم 29.1 % من 2.678 إلى 2.074، وشهدت مهن مديري المنازل ارتفاعا بنسبة 22.9 % من 2.102 إلى 2.583، والطباخين ومقدمي الطعام زيادة بنسبة 11 % من 51.442 إلى 57.097، والمدرسين الخصويين 1 % من 4.594 إلى 4.547.