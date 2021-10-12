شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم عاجل من «التعليم» لجميع المدارس العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد مساعد وزير التعليم في تعميم عاجل للمدارس بسرعة إيداع المبالغ المصروفة على بندي النشاط الثقافي والرياضي من الميزانية التشغيلية للمدارس في العام الماضي، في حسابات إدارات التعليمية (بند الميزانية التشغيلية) وتزويد الإدارات المالية بصور قسائم الإيداع، والاحتفاظ بالأصل لدى كل مدرسة، في مدة أقصاها 3 أيام.

جاء ذلك بعد أن طالب الديوان العام للمحاسبة جميع مدارس التعليم العام بسرعة إعادة المبالغ المصروفة على بندي النشاط الثقافي والرياضي من الميزانية التشغيلية للمدارس في العام الماضي، بعد أن اتضح أن المدارس لم تكن بحاجة لصرفها في ظل الدراسة عن بعد بسبب جائحة كورونا.

وأحدث التعميم ارتباكا في الميدان التربوي، بعد أن اتضح أن بعض المدارس صرفت المبلغ على أنشطة واحتياجات تشغيلية، مقدمة الفواتير اللازمة.

ونقلت صحيفة “المدينة” عن مصدر وصفته بالـ”مطلع”، أن جميع المدارس ملزمة بإعادة المبالغ حتى ولو تم صرفها باعتبار أن الأنشطة كانت موقوفة بسبب كورونا.