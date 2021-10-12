عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موتورولا تطلق هواتف ذكية جديدة بأسعار منخفضة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365

أطلقت شركة موتورولا اثنين من الهواتف الذكية الجديدة من الفئة منخفضة التكلفة.



وأوضحت موتورولا الأمريكية أنه يتعين على المستخدم مع الموديلات الجديدة، Moto G Pure وMoto E40، التغاضي عن بعض النقاط فيما يتعلق بدقة وضوح الشاشة وسرعة المعالج لصالح التكلفة المنخفضة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي موتورولا Moto G Pure الجديد على شاشة IPS قياس 6.5 بوصة وبدقة الوضوح 720p+ بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة وضوح 5 ميجابيكسل في فتحة صغيرة.

وتشتمل وحدة الكاميرا الرئيسية على الجانب الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل.

ينبض بداخل جهاز موتورولا Moto G Pure الجديد معالج ميديا تيك Helio G25 ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي لجسم الجهاز المصنوع من اللدائن البلاستيكية.

وأعلنت شركة موتورولا عن تجهيز الهاتف الذكي Moto G Pure الجديد ببطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها عن طريق منفذ USB بقدرة تصل إلى 10 وات، ويتوافر هاتف موتورولا الجديد بتكلفة 150 دولارا أمريكيا.

وأضافت شركة موتورولا أن الموديل Moto E40 الجديد يزخر بتجهيزات تقنية أفضل، حيث إنه يعتمد على بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

كما تعمل الشاشة بدقة وضوح 720p+ بيكسل مع معدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز ومعالج Unisoc Tiger T700، ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أية بيانات بشأن موعد طرح هاتفها الذكي Moto E40 الجديد أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.