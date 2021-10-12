شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: نتمنى أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن أمنيته أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة.



وقال الكاظمي في تغريدة في "تويتر" أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، "أقدم التهنئة الخالصة لكل النواب الفائزين في الانتخابات".



وأضاف "كما اهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل الذي نتمنى ان يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين العراقي، جليل عدنان، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني في الانتخابات العراقية.