شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بعصابة سرقة المركبات في مكة واسترداد 25 سيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة, بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن استرداد (25) مركبة مسروقة، والقبض على سارقيها، وهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر، وارتكاب حادثتي سلب. وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية, وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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