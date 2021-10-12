شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني: غدًا أمطار على هذه المناطق و«الوسم» يبدأ السبت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشف المختص في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، في المملكة.
وكتب “الحصيني” عبر حسابه على “تويتر” :”متوقع بداية من الثلاثاء 1443/3/6هـ -ان شاء الله، حالة ممطرة خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف”.
وأضاف :” الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة إلى متوسطة مع ظهور بعض الغيوم الممطرة على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان”.
كما أوضح أن «موسم الوسم» هذا العام سيبدأ يوم السبت 1443/3/10هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: غدًا أمطار على هذه المناطق و«الوسم» يبدأ السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.