شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني: غدًا أمطار على هذه المناطق و«الوسم» يبدأ السبت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف المختص في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، في المملكة.

وكتب “الحصيني” عبر حسابه على “تويتر” :”متوقع بداية من الثلاثاء 1443/3/6هـ -ان شاء الله، حالة ممطرة خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف”.

وأضاف :” الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة إلى متوسطة مع ظهور بعض الغيوم الممطرة على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان”.

كما أوضح أن «موسم الوسم» هذا العام سيبدأ يوم السبت 1443/3/10هـ.