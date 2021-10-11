شكرا لقرائتكم خبر عن أفعال متهورة.. «مصادمة» بالسيارات على طريق سريع كادت تسبب كارثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير:

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق مصادمة متعمدة بالسيارات بين قائد مركبة وأخرى على طريق سريع.

ويظهر في الفيديو قيام قائد مركبة بالاصطدام بسيارة أخرى وحدوث تلفيات بها مما كان سيسبب كارثة باصطدام أكثر من سيارة في بعضهم.

وطالب رواد مواقع التواصل، بتحديد هوية قائد المركبة والقبض عليه، بسبب ما كان يمكن أن يتسبب فيه من كارثة وإلحاق الضرر بالآخرين، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق النظام عليه.