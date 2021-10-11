شكرا لقرائتكم خبر عن أفعال متهورة.. «مصادمة» بالسيارات على طريق سريع كادت تسبب كارثة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365-فريق التحرير:
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق مصادمة متعمدة بالسيارات بين قائد مركبة وأخرى على طريق سريع.
ويظهر في الفيديو قيام قائد مركبة بالاصطدام بسيارة أخرى وحدوث تلفيات بها مما كان سيسبب كارثة باصطدام أكثر من سيارة في بعضهم.
وطالب رواد مواقع التواصل، بتحديد هوية قائد المركبة والقبض عليه، بسبب ما كان يمكن أن يتسبب فيه من كارثة وإلحاق الضرر بالآخرين، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق النظام عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر أفعال متهورة.. «مصادمة» بالسيارات على طريق سريع كادت تسبب كارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.