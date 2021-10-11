شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة عنيفة بالعصي داخل إحدى محطات الوقود بالمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق معركة عنيفة دارت بين عدد من الأفراد ، داخل إحدى محطات الوقود.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم تداوله، اشتباكات بين عدد من الأفراد، واستخدام عنيف للعصي في الشجار، داخل محطة الوقود.

ولم يتم تحديد المكان وسبب نشوب المشاجرة بين الأشخاص، وما أسفرت عنه المعركة من إصابات.