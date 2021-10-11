هذا ما تم إنجازه من مشاريع تصريف الأمطار بجدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلنت أمانة جدة عن تصريف أكثر من مشروع لتصريف مياه الأمطار في عدد من الأحياء. وقالت الأمانة إنه تم إنجاز 80% من مشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بحي التيسير. وأضافت أنه تم أيضا إنجاز 38% من مشروع تصريف مياه الأمطار بحي النخيل.

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