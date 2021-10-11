شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حادث مروع على الدائري.. وتدخل عاجل من الدفاع المدني والهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر حساب صحيفة المدينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لحادث مروع قبل قليل على الدائري الثاني أمام سوق الراشد مول بالمدينة المنورة. ويظهر الفيديو وصول الدفاع المدني والهلال الأحمر إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين، وسنوافيكم بالتفاصيل..

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