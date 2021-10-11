شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عطل يضرب تطبيق انستقرام في 8 دول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اشتكى عددًا من مستخدمي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات الشعير “انستقرام”، من عطل أصاب التطبيق.

وأفاد موقع “Downdetector” المتخصص في مراقبة الأعطال وانقطاع الاتصال بموارد الإنترنت، بأن عطلا أصاب تطبيق “إنستقرام”، وهو ما اشتكى منه مستخدمين للتطبيق ومشاكل أخرى في الخدمات التي يقدمها.

ولفت إلى أنه تم الإبلاغ عن هذه المشاكل من قبل المستخدمين في الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وكندا وروسيا.