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دنيا سمير غانم توجه رسالة جديدة إلى والديها... صورة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة صور لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز من جلسة تصوير قديمة لهما، معبرة عن اشتياقها لهما وداعية الله أن يلهمها وشقيقتها الصبر على فراقهما.

وكانت دنيا سمير غانم، قد ظهرت لأول مرة، منذ وفاة والديها، خلال وجودها في مهرجان المسرح القومي المقام في دار الأوبرا المصرية. وانهارت بالبكاء، أثناء تكريم والديها الراحلين في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14.

توفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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