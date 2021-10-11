تفجير يستهدف دورية للشرطة اليمنية في حضرموت

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / FAWAZ SALMAN

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر أمني يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن التفجير تم تنفيذه باستخدام عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة الضابط الذي يدعى مروان صائل.

وتابع المصدر: "انفجرت العبوة الناسفة أثناء مروره واثنين من مرافقيه بجوار المستشفى العام في وسط مدينة سيئون، شمال شرقي حضرموت".

ولفت المصدر إلى أن التفجير تسبب في مقتل الضابط ومرافقيه بينما احترقت السيارة التي كانت تقلهم مما أدى إلى تطاير مقذوفات عشوائية نتيجة انفجار الذخائر التي كانت في حوزتهم.

ويشهد اليمن حربا منذ سنوات في اليمن بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وبين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء، وتسببت تلك الحرب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عقود.

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