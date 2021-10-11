حمدوك يعقد اجتماعا وزاريا بشأن الهجرة المرتبطة بالإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك مكتب رئيس وزراء السودان في عدة تدوينات على "تويتر"، اليوم الاثنين.

وقال إن حمدوك ترأس الاجتماع الوزاري الدوري اليوم الاثنين، لبحث الوضع الأمني في السودان، بحضور عدد من الوزراء بينهم وزيرا الدفاع والداخلية ومدير شرطة العاصمة الخرطوم.

وبحث حمدوك، خلال الاجتماع، تفاصيل الأوضاع الأمنية في البلاد، وما آلت إليه أحداث مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل وفي دنقلا حاضرة الولاية الشمالية والسنوط في غرب كردفان وسنار.

وبحث رئيس الوزراء السوداني تطورات الأوضاع المتعلقة بأزمة الهجرة غير الشرعية ودور وزارة الداخلية في التعامل مع الهجرة غير الشرعية المرتبطة بالإرهاب عن طريق التحكم في دخول وخروج الأشخاص من وإلى السودان.

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