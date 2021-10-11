شركة أبل تطرح تحديث iOS 15.0.2 رسميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة أبل الأمريكية اليوم الإثنين تحديث iOS 15.0.2، الذي يتضمن إصلاح الأخطاء وتحديثات أمنية مهمة لهواتف آيفون.



وكانت الشركة العملاقة قد طرحت نظام التشغيل iOS 15 رسميا للجمهور في 20 سبتمبر/أيلول 2021، ثم أتبعته بتحديث iOS 15.1 في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن أبرز ميزات تحديث iOS 15، السحب والإفلات بين التطبيقات، حيث يدعم إصدار iOS 15 القدرة على سحب الملفات وإفلاتها بين التطبيقات، ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون القيام بالمهام الأساسية مثل سحب صورة من تطبيق الصور ولصقها في بريد إلكتروني بسهولة.

وجاءت ميزة التعرف على الحروف في الصور، من يبن أبرز مميزات تحديث iOS 15، حيث يأتي إصدار iOS 15 بميزة التعرف الضوئي على الحروف بواسطة الكاميرا أو ما يطلق عليه النص المباشر.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بتحديد النص من الصور ونسخه ولصقه. وتعمل مع الصور عبر الإنترنت أو الموجودة في مكتبة الصور في الهاتف.

وتدعم الميزة في الوقت الحالي 7 لغات مختلفة بما في ذلك الإنجليزية والصينية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية والإسبانية.

ومن ضمن ميزات تحديث iOS 15، وضع التركيز، حيث تساعد ميزة وضع التركيز في هاتف آيفون المستخدمين على إعداد أوضاع تركيز مختلفة لحالات معينة وفقًا لكيفية استخدام الجهاز، على سبيل المثال يمكنك إعداد وضع العمل في هاتف آيفون والذي يقوم بمنع عرض الإشعارات مؤقتًا.

وتوجد العديد من الأوضاع المختلفة مثل وضع السكون. الذي يقوم بإيقاف تشغيل إشعارات تطبيقات العمل وإظهار إشعارات الرسائل النصية من العائلة والأصدقاء فقط.