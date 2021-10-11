مصر تعلق على تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أنها "ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس، اليوم الاثنين، وثمنت الجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها تونس من أجل الاستجابة لتطلعات شعبها نحو النماء والازدهار".

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كما أكدت في بيانها "مواصلة دعمها لجهود القيادة التونسية في مساعيها نحو ترسيخ ركائز الاستقرار في تونس، وتحقيق التنمية والتقدم، بما يضمن مقدرات شعبها ويحفظ المؤسسات الوطنية لتونس".

كذلك أعربت الخارجية المصرية عن "ثقتها في قدرة الحكومة التونسية الجديدة على مواجهة كل التحديات المختلفة، في إطار التكاتف الشعبي وتحت قيادة الرئيس التونسي، قيس سعيد".

وأعربت الوزارة المصرية في بيانها عن "تطلعها إلى العمل مع الحكومة التونسية الجديدة على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي المتميزة بين مصر وتونس، وتعزيز آليات التشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين".

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا بتسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها.

وأدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن رمضان اليمين، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.

وكان الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان في 29 سبتمبر/أيلول الماضي بتشكيل الحكومة.

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