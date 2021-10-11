اللجنة الأمنية للانتخابات العراقية: الانتخابات الجارية الوحيدة التى تمت دون حظر تجوال

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات العراقية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، إن الانتخابات الحالية هي الوحيدة التي جرت دون حظر تجوال.

وأضاف الشمري ـ خلال مؤتمر صحفي في بغداد، مساء اليوم الإثنين - : أن "الانتخابات الحالية الوحيدة التي جرت من دون فرض حظر تجوال وكانت هناك خطوط ساخنة للتبليغ على المخالفات".



وتابع رئيس اللجنة الأمنية العراقية : "القينا القبض على أكثر من 200 شخص حاولوا التدخل في العملية الانتخابية وتم إحالتهم إلى لجنة قضائية"، قائلاً: "قطعاتنا أسهمت في تأمين بيئة انتخابية آمنة لم تشهد مظاهر مسلحة".



وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أعلنت، في وقت سابق اليوم، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد في بغداد وعدد من المحافظات.