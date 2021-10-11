شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: نتائج أولية لـ83 دائرة انتخابية فى 18 محافظة.. ولم تصنف أى شكوى حمراء لغاية الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس المفوضين العراقي، جليل عدنان، اليوم الاثنين، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني في الانتخابات العراقية.

وقال عدنان - في مؤتمر صحفي - إنه "تم إعلان نتائج أولية لـ83 دائرة انتخابية في 18 محافظة عراقية".



وأضاف أنه "لم تصنف أي شكوى حمراء لغاية الآن"، مبينًا أنه "سيتم تلقي الطعون خلال ثلاثة أيام بدءًا من الغد الثلاثاء".



وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية بلغت 41 في المائة، معلنًا نجاح تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، مشيرًا إلى أن "نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للالكتروني في التصويت الخاص والعام".



وتابع أن الانتخابات العراقية جرت ولأول مرة دون حظر تجوال، مؤكدًا أن الأمور جرت بسلالسة عالية.