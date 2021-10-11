شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات» توجه نصائح لاستخدام «الواي فاي» بطريقة صحيحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نصائح مهمة لاستخدام جهاز «الواي فاي» على أفضل نحو ممكن وتحقيق تغطية الإنترنت لكافة أرجاء المنزل. وقالت هيئة الاتصالات، عبر حسابها في “تويتر”، لاستخدام «الواي فاي» بطريقة صحيحة عليك بما يلي: 1- اختيار جهاز مركزي لجهاز «الواي فاي». 2- استخدم مقوي «واي فاي» للمساحات الكبيرة.

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