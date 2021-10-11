شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تفاصيل خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج هي عبارة خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكن المتزوج حديثا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.