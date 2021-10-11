شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يبحث مع وزير السياحة البرامج المقترحة خلال الظروف الصعبة للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير السياحة المهندس وليد نصار، خطة عمله في الوزارة والبرامج التي يقترحها لتفعيل عملها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني الإثنين، لوزير السياحة بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأطلع الوزير نصار، خلال اللقاء، الرئيس عون على الاقبال الذي يلاقيه جناح لبنان في معرض "إكسبو 2020" في دبي، والأنشطة المرتقبة فيه على امتداد ستة أشهر وهي مدة العرض.