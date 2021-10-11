رئيسة الحكومة التونسية: نسعى لتحسين ظروف العيش للمواطن وفتح مجال الاستثمار

وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، قرارا بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة السيدة نجلاء بودن، وتجرى حاليا مراسم أداء اليمين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد ناقش بالأمس آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة مع السيدة نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل حكومة تونسية جديدة، جاء ذلك خلال استقباله لها، بقصر قرطاج الرئاسي، وكان الرئيس التونسي قد أكد أنه يجب تشكيل حكومة تلبي تطلعات وطموحات الشعب التونسي خاصة في هذه الفترة الراهنة الحساسة من عمر البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.