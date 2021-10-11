شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية: نسعى لتحسين ظروف العيش للمواطن وفتح مجال الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، خلال أداء وزراء حكومتها لليمين أمام الرئيس قيس سعيد، أنهم يسعون لتحسين ظروف العيش للمواطن وفتح مجال الاستثمار، متابعة: "الكفاءة والخبرة أساس لتحقيق أهداف الحكومة".
وأضافت رئيسة الحكومة التونسية خلال كلمتها بمراسم أداء اليمين: نسعى لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، كاشفة عن أسماء الوزراء الجدد فى الحكومة المشكلة، حيث تم تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية، وتعيين عماد مميش وزيرا للدفاع، وسمير سعيد وزيرا للاقتصاد والتخطيط، وعثمان الجرندي وزيرا للخارجية التونسية.
وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، قرارا بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة السيدة نجلاء بودن، وتجرى حاليا مراسم أداء اليمين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد ناقش بالأمس آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة مع السيدة نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل حكومة تونسية جديدة، جاء ذلك خلال استقباله لها، بقصر قرطاج الرئاسي، وكان الرئيس التونسي قد أكد أنه يجب تشكيل حكومة تلبي تطلعات وطموحات الشعب التونسي خاصة في هذه الفترة الراهنة الحساسة من عمر البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.